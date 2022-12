Stemwede: Moorhof-Paar feiert Ehejubiläum

Wohl jeder im Stemweder Land und weit darüber hinaus kennt ihr Gasthaus Moorhof in Oppenwehe. 60 Jahre lang sind sie ein glückliches Paar.

Elfriede und Heinrich Huck-Schütte feierten diamantene Hochzeit. Das Wirte-Ehepaar hat den Oppenweher Moorhof mit viel Fleiß und Engagement zu einem beliebten Ausflugsziel und Gasthaus in der Region gemacht.

Jetzt feierten Elfriede und Heinrich Huck-Schütte das Fest der diamantenen Hochzeit. Am 30. November 1962 gaben sie sich in der St. Martini-Kirche in Oppenwehe vor Pfarrer Roth das Ja-Wort. Im Gespräch mit dieser Zeitung blickte das Wirte-Paar auf die lange Zeit der Ehe und ihres Gasthauses zurück.