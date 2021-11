Stemwede richtet Impf- und Testzentrum ein

Initiative der Gemeinde: Start ist am 27. November in der Kleinen Festhalle in Levern

Das Stemweder Impf- und Testzentrum startet am 27. November in der Kleinen Festhalle in Levern. „Ich freue mich sehr, dass wir damit – wie schon bereits im Sommer in der Sporthalle Dielingen – ein ortsnahes Angebot für die heimische Bevölkerung unterbreiten können“, sagte Bürgermeister Kai Abruszat am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung.