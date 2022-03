Stemwede strebt 100.000 Rad-Kilometer an

Stemwede

Auch in 2022 wollen sich wieder viele Stemweder an der Aktion Stadtradeln beteiligen. Vom 16. Mai bis 5. Juni können alle Menschen, die in Stemwede leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

Von Dieter Wehbrink