Stemwede: Wie geht‘s nach der Schule weiter?

19. Aubi-Prax-Informationstag an der Sekundarschule – 23 Betriebe präsentieren mehr als 80 Berufe

„Nachdem der Informationstag zwei Jahre lang ausfallen musste, freuen wir uns, dass er nun wieder – zum mittlerweile 19. Mal – angeboten werden konnte“, sagt Schulleiterin Heike Hachmann. Etwa 87 Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen nahmen daran teil. 23 Betriebe aus der Region stellten sich in vier Blöcken jeweils 40, 35 beziehungsweise 30 Minuten lang vor und präsentierten dabei insgesamt mehr als 80 Ausbildungsberufe.

„Ziel der Veranstaltung ist es, dass die Schüler und Schülerinnen hiesige Betriebe und ihre Ausbildungsberufe näher kennenlernen und aus erster Hand erfahren, welche Anforderungen dort gestellt werden“, erläutert Heike Hachmann. „Darüber hinaus werden auch Fragen zur Bewerbung, zur Ausbildung, über die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt und bezüglich Übernahmebedingungen nach der Ausbildung und Weiterbildungsmöglichkeiten aufgegriffen.“

Da immer mehr Schüler einen weiterführenden Abschluss anstreben, zeigten einige Unternehmen auch auf, wie man nach dem Abitur bei ihnen ein duales Studium absolvieren oder wie der Azubi parallel zur Berufsausbildung das Fachabitur anstreben kann.“

Viele der Betriebe hatten zudem freie Ausbildungsstellen für dieses und für das kommende Jahr mit im Gepäck. In den Pausen gab es für interessierte Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, näher in Kontakt mit den Firmen zu treten.

Teilnehmende Firmen und Organisationen waren Kolbus, Harting, BASF, PhysioVita Rahden, Kesseböhmer, Depenbrock Bau, Rila Feinkost, LSM Event- und Messeservice, Gamma, Volksbank Lübbecker Land, Mühlenkreiskliniken, Elektro Witte, Anlagenbau Keil, Autohaus Weitkamp, Westerkamp, Lebenshilfe Lübbecke, ZF Friedrichshafen AG, Gemeinde Stemwede, Seniorenhaus Stemweder Berg, „Hair by Haarlekin“, Praxis für Logopädie Rehburg und die Firma Schuster.

Die intensive Auseinandersetzung damit, wie es nach der Klasse zehn für die Absolventen weitergeht, sei schon seit langem ein wichtiges Anliegen der Schule, wie Heike Hachmann betont. „Neben Betriebspraktika, Informationsabenden für Eltern mit Kindern in den Klassen 8, 9 und 10 sowie Berufsfindungstagen und dem landesweiten Projekt ‚Kein Abschluss ohne Anschluss‘ (KAoA) in der Klasse 8, 9 und 10 versuchen wir, die Berufsorientierung in möglichst alle Fächern zu integrieren und auch auf die kommenden (digitalen) Herausforderungen des Berufslebens vorzubereiten.“

Seit neun Jahren nutzen Schülerinnen und Schüler, die die Fachoberschulreife anstreben, das Angebot, über eine Orientierungswoche an den Kooperationsschulen Gymnasium Rahden, Söderblom-Gymnasium Espelkamp, Berufskolleg Lübbecke und Berufskolleg Diepholz weiterführende Bildung „zu schnuppern“, um den Übergang zu erleichtern und einem vorzeitigen Schulabbruch entgegenzuwirken.

„Die Stemweder-Berg-Schule verfolgt in langer Tradition ein intensives Programm der Berufswahlvorbereitung, um alle Schülerinnen und Schüler optimal auf ihr Berufsleben vorzubereiten“, macht die Schulleiterin deutlich.