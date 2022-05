Stemwederin (23) wird bei Unfall schwer verletzt

Zusammenstoß auf der B51 in Bohmte

Drei Verletzte hat es bei einem Unfall auf der B51 in Bohmte am Freitagnachmittag gegeben. Eine 23-jährige Frau aus Stemwede ist dabei sogar schwer verletzt worden. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt werden.