Stemwedes „Wassermann“ sagt Tschüss

Ulrich Hüffmann, hier auf einem älteren Foto im Wasserwerk Destel, kannte sich mit der Technik bestens aus. Ulrich Hüffmann vor einem der großen Becken der zentralen Stemweder Kläranlage in Wehdem. Auch für die Abwasserentsorgung war er in der Gemeinde über Jahrzehnte zuständig„Ein feiner Mensch und Kollege“ geht in den Ruhestand: Ulrich Hüffmann (mit Blumenstrauß) wird vom Verwaltungsvorstand der Gemeinde Stemwede verabschiedet. (v.r.) Bürgermeister Kai Abruszat, Jörg Bartel und Dieter Lange.

