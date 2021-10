Sterben für Anfänger

Bielefeld

Julie ist lebensmüde und August auch. Die beiden treffen sich in einem Chatroom und verabreden sich dort zum gemeinsamen Suizid. Ausgeführt werden soll der Selbstmord in Norwegen mit einem Sturz vom Gletscher in den Fjord. Doch so simpel wie der Plan klingt, so schwierig ist die Umsetzung, wie das Stück „Norway.Today“ von Igor Bauersima zeigt.

Von Kerstin Panhorst