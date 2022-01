Sternsinger bringen Segen in Altenbeken

Am zurückliegenden Wochenende machten sich auch in Heilig Kreuz Altenbeken 26 Sternsingerinnen und Sternsinger in acht Gruppen auf zu den Bewohnern, um ihnen den Segen für das neue Jahr zu bringen

. Neben dem Besuch auf Abstand an den Haustüren oder dem Einwerfen von Segensbriefen gab es einen Segensstand auf dem Altenbekener Marktplatz, der sehr gut angenommen wurde. Obwohl viele Spenden per Überweisung erst in den kommenden Tagen eingehen werden, konnte am Aktionstag selbst der stolze Betrag von 4526,58 Euro für das Kindermissionswerk gesammelt werden. Allen Spendern, den Sternsingerinnen und Sternsingern mit ihren Begleitungen sowie dem Pfarrgemeinderat und allen Helfern im Hintergrund sei seitens der Gemeinde Danke gesagt. Da die Aktion bis zum 2. Februar verlängert wurde, können auch weiterhin noch Spenden überwiesen oder zu den Öffnungszeiten des Pfarrbüros abgegeben werden.