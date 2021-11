Sternsinger gesucht

Könige unterwegs – Vorbereitungstreffen in Höxter am 25. November

Die Sternsinger ziehen, sofern die Corona-Situation es zulässt, am Samstag, 8. Januar 2022, in Höxter und am Sonntag, 9. Januar, in Boffzen von Haus zu Haus. Ihr Leitwort lautet „Gesund werden – gesund bleiben – ein Kinderrecht weltweit“. In den Gewändern der Heiligen Drei Könige bringen die Sternsinger mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+22“ den Segen zu den Menschen und sammeln für Not leidende Kinder.

Organisiert ist die Sternsingeraktion wie in den Vorjahren ökumenisch. Neben den katholischen Kirchengemeinden St. Nikolai, St. Peter und Paul (Höxter) und St. Liborius (Boffzen) zeigen die Evangelische Kirchengemeinde Höxter und auch die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde für diese segensreiche Solidaritätsoffensive Flagge. „Wir suchen Kinder und Jugendliche, die als Sternsinger verkleidet durch die Straßen ziehen, und wir suchen Erwachsene und Jugendliche, die die Gruppen begleiten“, appelliert das Organisatorenteam.

Zum ersten Vorbereitungstreffen versammeln sich die kleinen Könige am Donnerstag, 25. November, um 17 Uhr im Gemeindezentrum „Am Knüll“, Karl-Bartels-Weg, in Höxter. Weitere Termine im Überblick: Donnerstag, 6. Januar, 17 Uhr, Gewänderausgabe jeweils in der Dechanei, im Pfarrheim St. Peter und Paul und im Pfarrheim St. Liborius in Boffzen, Donnerstag, 6. Januar, 18 Uhr Aussendungsgottesdienst in St. Nikolai, Samstag, 8. Januar, Start der Aktion in Höxter (Dechanei, Pfarrheim), Sonntag, 9. Januar, 9.30 Uhr, Start der Aktion im Pfarrheim.

„Wir behalten die pandemische Lage im Blick und werden, je nach Entwicklung, die Sternsingeraktion der aktuellen Situation anpassen“, kündigt das Team der Sternsingerzentrale an. In diesem Jahr konnten die Könige zu ihrem großen Bedauern nicht durch die Straßen ziehen. Stattdessen warfen sie den Bürgerinnen und Bürgern Flyer mit einem Spendenaufruf in den Briefkasten. Die Spendenbereitschaft war hoch. Dennoch hoffen die Sternsinger natürlich, dass sie den Menschen wieder persönlich an der Haustür den Segen bringen können. Denn sie wissen, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich in jedem Jahr auf ihren Besuch freuen.

Die Kinder und Jugendlichen machen bei diesem nunmehr 64. Dreikönigssingen auf die Gesundheitsversorgung von Mädchen und Jungen in Afrika aufmerksam. In vielen Ländern des Globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. In Afrika sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte. Die Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie stellen zusätzlich eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dar.

Die Sternsinger-Partner setzen sich mit vielfältigen Programmen weltweit für die Verwirklichung des Kinderrechts auf Gesundheit ein. Bei der Aktion Dreikönigssingen 2022 wird das Engagement beispielhaft an Projekten in den Ländern Ägypten, Ghana und dem Südsudan veranschaulicht, in denen die Gesundheitssituation von Kindern dank des Einsatzes der Mädchen und Jungen in Deutschland verbessert werden kann. Die Aktion läuft bundesweit wie immer unter der Federführung des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).