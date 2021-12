Sternsinger in Stukenbrock unterwegs

Sternsinger aus Stukenbrock sind auch in Corona-Zeiten ein Segen und im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Am 8. Januar 2022 sind die kleinen und großen Könige der Pfarrei St. Johannes Baptist in den Straßen von Stukenbrock wieder im Einsatz, natürlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.

Im Januar 2020 haben die Sternsinger den Segensspruch an das Rathaus geschrieben. Bürgermeister Hubert Erichlandwehr dankte mit einer Spende für Kinder in Not.

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+22“ bringen die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln Spenden für Gleichaltrige in Not. Die Gruppen werden dabei von Jugendleitern und Erwachsenen begleitet, die auf die Einhaltung der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen achten.

Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann einen Zettel mit Betreff und Anschrift im Briefkasten des Pfarrbüros hinterlassen oder sich per E-Mail anmelden: Leiterrunde.Stukenbrock@gmail.com.

Aber auch neue und alte Sternsinger sind gewünscht, dafür kann man sich ebenfalls bei der E-Mail-Adresse anmelden. Wegen der Größe des Pfarrgebietes schaffen die Sternsinger es nicht, während der Aktion alle Haushalte zu besuchen. Es können wie bereits im 2021 wieder Segensaufkleber im Pfarrbüro gegen eine Spende abgeholt werden.

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ lautet das Motto der 64. Aktion Dreikönigssingen. Anhand von Beispielprojekten in Ägypten, Ghana und dem Südsudan wird gezeigt, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt und wie die Gesundheitssituation von Kindern verbessert wird. In vielen Ländern des Globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet.

1959 wurde die Aktion gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Rund 1,23 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 76.500 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).