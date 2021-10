Sternstunden in der Innenstadt

Staatsbad investiert in Beleuchtung für den Stadtkern in Bad Oeynhausen – Lichter im Kurpark zeitgleich

Bad Oeynhausen

383 leuchtende Sterne sollen künftig jedes Jahr in der Innenstadt die besinnliche Zeit des Jahres einläuten. Denn die Staatsbad GmbH hat für den Stadtkern eine neue Weihnachtsbeleuchtung gekauft. Damit sollen Innenstadt und Kurpark vom 22. November an in einem einheitlichen kalt- und warmweißem Licht erstrahlen. Mit dem neuen Beleuchtungskonzept soll in der Region ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen werden.

Von Louis Ruthe