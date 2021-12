Steuerbetrug in Millionenhöhe

Prozess gegen China-Restaurant-Betreiber in Paderborn gewährt Einblick in dubiose Software

Paderborn

Es ist ein ewiger Wettlauf: Finanzbehörden wollen die Geschäftseinnahmen so sicher wie möglich dokumentiert haben, doch Betrüger entwickeln immer wieder neue technische Möglichkeiten, Einnahmen zu verschleiern, um Steuern zu sparen. Eine dieser Methoden hat offenbar der frühere Betreiber eines asiatischen Restaurants in der Warburger Straße in Paderborn angewandt.

Von Ulrich Pfaff