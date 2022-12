Steuern und Gebühren in Altenbeken steigen

Altenbeken

Die Altenbekener müssen 2023 wohl nicht nur aufgrund gestiegener Energiekosten und Inflation tiefer in die Taschen greifen. Auch die Gebühren und Grundsteuern sollen steigen. So schlägt es die Verwaltung im Haushaltsentwurf für 2023 vor, den Bürgermeister Matthias Möllers und Kämmerer Markus Raabe am Donnerstagabend im Rat vorgestellt haben.