Stich ins Herz tötet Bad Driburger

Paderborn/Bad Driburg

Mit einem Stich ins Herz ist am Samstag, 21. Mai, ein 41-Jähriger in Bad Driburg tödlich verletzt worden. Staatsanwalt Ralf Meyer hat am Montag Anklage wegen Totschlags gegen den mutmaßlichen Täter erhoben, einen 48-jährigen Bielefelder, der in Kasachstan geboren wurde.

Von Frank Spiegel