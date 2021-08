Stickeln wieder fit für den Dienst

„Ich bin fit, gesund und leistungsfähig“, sagte der gut gelaunte Landrat heute im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Zu Beginn hatte ihm die Infektion mit starken Kopf-, Gelenk- und Gliederschmerzen zugesetzt. Dennoch würde er von einem milden Verlauf sprechen, da er auch keine Atembeschwerden gehabt hätte, so Michael Stickeln. Nun ist die Infektion überstanden, in den zurückliegenden Wochen habe er seine Amtsgeschäfte fast vollständig auch im Homeoffice erledigen können. Per WhatsApp, E-Mail, Videokonferenzen oder das Telefon habe er so gut wie alle Termine wahrgenommen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar