Stieftochter 1892 Mal missbraucht?

Die 3. Strafkammer wird dem strafrechtlich bislang unauffälligen Mann am 16. August den Prozess machen. Der Spenger, der von Anwalt Johannes Salmen (Lage) vertreten wird, hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht eingelassen. Nach Angaben der Detmolder Staatsanwaltschaft soll der Mann sich fast viereinhalb Jahre – von Januar 2010 bis Juni 2014 – an dem 2002 geborenen Mädchen vergangen haben. In 48 Fällen habe er „dem Beischlaf ähnliche sexuelle Handlungen an sich von dem Kind vornehmen lassen, die mit einem Eindringen in den Körper“ verbunden gewesen seien.

