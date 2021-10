Stiewe ist „Festivalpersönlichkeit des Jahres“

Im „Imperial Theater“ in Hamburg fand im Rahmen des Reeperbahn-Festivals die Verleihung des achten „Helga! Festival Awards“ der Jahre 2020 und 2021 in fünf Kategorien statt. Rembert Stiewe, Veranstalter des „Orange Blossom Special Festivals“ in Beverungen, wurde als „Festivalpersönlichkeit des Jahres“ ausgezeichnet.

Hamburg: „Award“ der Branche geht an „OBS“-Veranstalter aus Beverungen – Jury lobt außergewöhnlichen Einsatz in Corona-Pandemie

Und das zusammen mit Franziska Pollin (LAG Soziokultur/Impuls Brandenburg), Markus Blanke („Rocken am Brocken)“ und dem Forum Veranstaltungswirtschaft.

Stellvertretend für die unzähligen Festivals, die in den vergangenen beiden Jahren nicht stattfinden konnten, wurde Stiewe für seinen „außergewöhnlichen Einsatz für die Festivallandschaft, für seinen Beharrungswillen und für die herzzerreißende Hingabe für die Festivalkultur“ ausgezeichnet, so Laudator Jonas Seetge (Höme-Magazin). Der „Helga! Award“ wird seit 2013 verliehen. „Er ist der einzige Award für Musikfestivals in Deutschland und wird alljährlich vom Musikspielstättenverband Live Komm, dem Reeperbahnfestival und Höme-Für Festivals präsentiert“, so ein Sprecher. Die Auszeichnungen würdigen in jährlich wechselnden Kategorien Ideenvielfalt und Engagement in der Festival-Szene.

Die „Helga! Festival Awards“ zeichneten in diesem Jahr Festivals und Veranstaltende speziell für ihren Einsatz während der Pandemie aus. Bewertungskriterien waren unter anderem technische Innovationen, zukunftsorientierte und einzigartige Konzepte, kreative Problemlösungen sowie aktives Handeln im Namen der Festival-Kultur. Die Gewinner wurden von einer Fach-Jury, einem Gremium und vom Publikum ausgewählt.

Weitere Preisträger sind das „Watt En Schlick Festival“ (Kategorie „Bestes Festival“), das „Deichbrand Festival“ (Kategorie „Digitalstes Festivalfeeling“), das „SNNTG-Festival“ (Kategorie „Produktivste Pause“) und das „Lunatic Festival“ (Kategorie „Flexibelstes Um-die-Ecke-Denken“). Vor dem Hintergrund der desolaten Lage, in der sich Großteile der Festivalbranche seit Ausbruch der Pandemie befinden, waren die Awards von besonderer Bedeutung für Akteure der Branche, erklärt Detlef Schwarte, Mitbegründer des Reeperbahn-Festivals. Er betont: „Um so wichtiger war es uns, die Festivals wieder zu feiern, ihren Einfallsreichtum und – wie man so schön sagt – ihre Resilienz. Mehr denn je, war der Helga! 2021 eine Feier aller Festivals. Die spürbare Aufbruch-Stimmung macht Mut, dass die Lage ab jetzt besser wird.“

Existenzielle Probleme

Und wie war die Reaktion des Preisträgers aus Beverungen? „Ich war ehrlich überrascht, den Preis zu erhalten“, so Rembert Stiewe, „habe ihn aber natürlich dankend angenommen im Wissen, dass all die unzähligen Festivalveranstaltenden sich mit den gleichen oder ganz ähnlichen Problemen wie das Orange Blossom Special herumschlagen müssen. Schon vor der Pandemie waren die meisten Festivals nicht auf Rosen gebettet.“

Nun aber seien für fast alle Veranstaltende existenzielle Probleme entstanden, deren Lösung man nur mit gemeinsamen Anstrengungen erreichen könne. Stiewe: „Die Solidarität und Loyalität innerhalb der Branche hat während dieser mehr als bedrohlichen Krise definitiv zugenommen. Auch das Selbstverständnis, dass wir eine gesellschaftlich wichtige Rolle bekleiden und dies auch im Diskurs mit politischen Entscheidern selbstbewusst propagieren, hat sich gefestigt. Kulturschaffende und Kulturvermittelnde geben sich nicht mehr mit Lippenbekenntnissen zufrieden, Verbands- und Lobbyarbeit werden wichtiger.“

Die Festivalkultur sei ein wichtiger Baustein der Veranstaltungsbranche und verursache enorme regionale Wertschöpfungen. Für ihren Erhalt zu kämpfen – das sei allen Veranstaltenden eine Herzensangelegenheit. „Und es führt kein Weg daran vorbei: Ohne uns wird’s still. Dafür steht der Award in diesem Jahr ganz besonders. Um so mehr freue ich mich über diese Auszeichnung!“