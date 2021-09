Stiftberg soll zur Fahrradzone werden

Abbiegeverbot von der Jahnstraße in den Pagenmarkt, Abbau von Bushaltestellen, Verzicht auf Parkflächen am Fahrbahnrand – das neue Radverkehrskonzept für den Herforder Stiftberg stammt nicht aus der Feder eines Aktivisten, sondern aus der von Dr. Klaus Bockermann. Die Bockermann Fritze Ingenieur Consult GmbH hat sich den Stiftberg im Auftrag der Stadt vorgenommen und schlägt dem Verkehrsausschuss zwei Varianten vor.

Der große Wurf: Als weiträumige Fahrradzone würde der Stiftberg dem Entwurf von Bockermann Fritze zufolge in acht Straßen mit bis zu 1,50 Meter breiten Fahrradstreifen ausgestattet. Autofahrer müssten ihr Tempo drosseln und mehr Rücksicht nehmen. In der Marienstraße sind entgegen der Zeichnung keine Radstreifen geplant, hier darf auch weiter am Straßenrand geparkt werden.

Für die Ingenieur Consult GmbH arbeiten 104 Mitarbeiter. Sie sind unter anderem für den Umbau des Jahnplatzes in Bielefeld verantwortlich, im Kreis Herford geht die Umgestaltung des Gerbereiplatzes und der Bielefelder Straße in Enger auf ihre Entwürfe zurück, ebenso der Neubau des ZOB in Spenge, die neue Ortsdurchfahrt in Hiddenhausen-Sundern und die Sanierung der Langen Straße (L783) in Spenge. Im Sinne des von Bockermann Fritze verfolgten klimagerechten, nachhaltigen Verkehrsraumes liegt sicherlich der „große Wurf“ auf dem Stiftberg, also die Einrichtung einer weiträumigen, quartierumspannenden Fahrradzone (Stichwort).