Stiftung hilft mit 50.000 Euro

50.000 Euro stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) dank zahlreicher Spenden sowie der Erträge der Lotterie Glücksspirale für die Außeninstandsetzung eines Fachwerkhauses in Sommersell zur Verfügung.

Das Fachwerkhaus in Sommersell stammt aus dem Jahr 1665 und wird derzeit saniert.

Das denkmalgeschützte Gebäude mit der Hausnummer 5 (in Sommersell gibt es keine Straßennamen) zählt zu den mehr als 500 Projekten, die die private Stiftung dank Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel von West-Lotto aus der Lotterie Glücksspirale allein in Nordrhein-Westfalen fördern konnte.

Das Ensemble aus Fachwerkgebäude mit angebautem Backsteinhaus und rückwärtigem Backhaus steht mitten im Ortskern von Sommersell, gegenüber der Kirche an einer Ecke. Das Vierständer-Fachwerkhaus aus dem Jahr 1665 steht gleich an der Straße. Zweigeschossig und langgestreckt wurde das einstige Ackerbürgerhaus später als Wirtschaftsteil des Hofensembles genutzt. Fast quadratische Gefache und nahezu über beide Geschoss reichende Streben prägen den Bau. In der Mitte der straßenseitigen Giebelfassade ist das fast haushohe rundbogige Dielentor eingebaut, das geschnitzte Säulen auf Ständern flankieren und dessen Inschriftenbalken die Jahreszahl 1665 trägt. Das Giebeldreieck ist verbrettert. Ein Satteldach deckt den Bau.

Der Anbau wurde um 1900 errichtet und zeittypisch mit Backsteinen ausgeführt. Foto: Karin Gehrmann

Der hintere Gebäudeteil wurde vermutlich um 1900 backsteinern umgebaut oder erweitert. Um 1900 wurde an die Traufseite des Fachwerkgebäudes ein zweigeschossiges, zur Straße stehendes, unterkellertes Backsteinhaus mit Satteldach angebaut.

Symmetrische Stichbogenfenster mit Fensterverdachungen sowie profilierte Trauf- und Gurtgesimse prägen dessen Fassaden. Westlich davon schließt sich ein eingeschossiger Backsteinbau an, in dem bis Mitte der 1980er Jahre eine Backstube betrieben wurde. Der Backofen ist weiterhin vorhanden.