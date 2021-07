Still ruht der Nissan im See

Büren

Eigentlich wollte Dirk Kleeschulte, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Büren, am Donnerstag in den Urlaub aufbrechen. Stattdessen fand er sich mit weiteren neun Bürener Lebensrettern in Ratingen wieder. Von dort ging es weiter ins Hochwassergebiet nach Aachen, wo die Hilfe der Bürener DLRG-Gruppe gefragt ist.

Von Marion Neesen