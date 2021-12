Stilles Abenteuer über den Wolken

Sicher gestartet, heile gelandet: Für Markus Jabs ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Er hat seinen ersten Alleinflug mit dem Segelflugzeug gemeistert.

Erst im Juli vergangenen Jahres hat in das Segelflug-Fieber gepackt. Darauf gekommen ist er durch seinen Nachbarn. „Meine Tochter passt dort auf die Kinder auf. Sie hat mir erzählt, dass er Segelflieger ist“, erinnert sich Markus Jabs. Das hat ihn fasziniert. Und da er sich vorgenommen hatte, mit 50 Jahren noch mal was ganz Besonderes zu machen, begleitete er seinen Nachbarn zum Flugplatz des LSV Warburg. Nach dem Schnupperfliegen war ihm schnell klar: Das will ich lernen.