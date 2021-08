Stimmabgabe schon möglich

Jede Menge Papier: Nadine Neumann (l.) hält den langen Abstimmungszettel für die Bundestagswahl (zwei Stimmen) in der Hand. Fachbereichsleiter Björn Hüllbrock hingegen hat die kompletten Briefwahlunterlagen für den Bürgerentscheid in seinen Händen.Rathausmitarbeiterin Annemarie Oertel mit dem Faltblatt und dem umfänglichen Abstimmungsheft zum Bürgerentscheid Alleestraße.

Wenn der Trend der letzten Wahlen sich fortsetzt, dann könnte bei der Bundestagswahl und auch dem Bürgerentscheid fast jede zweite Stimme mit der Briefwahl abgegeben worden sein. Dies vermutet jedenfalls der für Wahlen zuständige Fachbereichsleiter Björn Hüllbrock, der auf eine Briefwahl-Quote von mehr als 40 Prozent bei der Kommunalwahl 2020 verweist. Wenn in diesen Tagen bei den Hallern die Wahlbenachrichtigungen eingehen, können Bürger mit diesen direkt ins Wahllokal im Rathaus 1 an der Ravensberger Straße gehen, um dort zu den üblichen Öffnungszeiten ihre Stimme direkt abzugeben oder die Briefwahlunterlagen für sich oder andere Personen mit nach Hause zu nehmen.

Beim Bürgerentscheid sind mehr Haller als bei der Bundestagswahl wahlberechtigt

In Halle läuft es wegen des parallel zur Bundestagswahl stattfindenden Bürgerentscheides Alleestraße etwas anders als in Nachbarkommunen. Fachbereichsleiter Hüllbrock und das für die Wahlen zuständige Team um die stellvertretende Abteilungsleiterin Nadine Neumann, die quasi die Nachfolge von Olaf Sorge angetreten hat, haben schon einige Herausforderungen zu stemmen gehabt. Denn obwohl es ein Wahltermin ist, erhalten die Haller zwei Mal Post. Einmal die Wahlbenachrichtigung für die Bundestagswahl, zum anderen die Abstimmungsbenachrichtigung für den Bürgerentscheid. Für die Bundestagswahl sind rund 16.200 Haller wahlberechtigt, beim Bürgerentscheid sind es rund 17.350, weil dafür auch 16- und 17-Jährige sowie EU-Bürger ihre Stimme abgeben dürfen. Auf den Benachrichtigungen sind QR-Codes vorhanden, mit denen man besonders bequem Briefwahlunterlagen anfordern kann. Allerdings funktioniere der QR-Code nicht in jedem Falle, was beim Kreis Gütersloh leider festgestellt worden sei, so Hüllbrock.

Die späten Entscheidungen der Politik zum Bürgerentscheid und insbesondere zum sogenannten Abstimmungsheft, in dem die Initiative für das Bürgerbegehren, die Fraktionen im Rat und auch der Bürgermeister ihre sehr unterschiedlichen Positionen zum Thema Alleestraße ausführlich darlegen, hat den Druck der Unterlagen erst quasi auf den letzten Drücker ermöglicht. Als Grundinformation über den Bürgerentscheid bekommt jeder Haller mit der Abstimmungsbenachrichtung ein Faltblatt nach Hause geschickt. Wer das umfänglichere Abstimmungsheft lesen möchte, erhält dies im Rathaus sowie in allen städtischen öffentlichen Einrichtungen. Auf Wunsch wird das Heft von der Stadtverwaltung auch zugeschickt.