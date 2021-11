„Stimme zwischen Weltkriegen“

Hertha Koenig (1884-1976), Schriftstellerin, Mäzenin, Kunstsammlerin und in den 1920er Jahren eine der bedeutendsten Lyrikerinnen ihrer Zeit ist heute nur noch wenigen Menschen wirklich ein Begriff – auch in Ostwestfalen. Dabei war das Gut Böckel in Rödinghausen Hertha Koenigs Heimat.

Ihre hochkarätige Privatsammlung hinterließ sie Museen in Bielefeld: Kunstgewerbe ist in der Dauerausstellung des Museums Huelsmann zu sehen, Gemälde und Skulpturen befinden sich in der Sammlung der Kunsthalle. Der Bielefelder Pendragon-Verlag veröffentlichte jetzt ein neues Buch über Hertha Koenigs Lebensweg, geschrieben von Gerhard Kaldewei (70), früher unter anderem Museumsleiter in Enger.