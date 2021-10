Stimmung steigt

Das belegen die Zahlen die aktuellen Herbstumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK), Zweigstelle Minden.

349 Firmen mit zusammen 23.000 Beschäftigten haben sich an der Erhebung beteiligt. Der Konjunkturnavigator, eine Art Stimmungsbarometer, zeigt sich gegenüber dem Frühjahr stark verbessert. „Wir sind auf Erholungskurs in Richtung Normalität“, sagte Bernd Richter von der Firma Rila in Levern, der die Ergebnisse mit Alexander Naue von der Firma Naue aus Fiestel und IHK-Zweigstellenleiter Karl-Ernst Hunting vorstellte. Besonders gut sind die Zukunftserwartungen in der Industrie, wenngleich auch Risiken gesehen werden, etwa der Fachkräftemangel und die steigenden Energie- und Rohstoffpreise.

Bericht folgt