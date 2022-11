Zum Abschluss der Jubiläumsveranstaltungen in Meinbrexen zum 800. Geburtstag des Ortes hat der Leipziger Musiker Daniel Vogt ein Cembalokonzert gegeben.

Das Cembalo-Konzert mit Daniel Vogt war ein stimmungsvoller Abschluss des Jubiläumsjahres in Meinbrexen.

Etwa 60 Besucher fanden sich im stimmungsvoll mit Kerzen beleuchteten „Alten Kuhstall“ auf dem Rittergut von Mansberg ein, um einer musikalischen Zeitreise beizuwohnen. Der Klang des Cembalos, das seine Blütezeit im 15. bis 18. Jahrhundert hatte, führte die Zuhörer zurück in die Zeit, als die Meinbrexer Kirche (1589) und das barocke Herrenhaus (1699) erbaut wurden.

Doch Daniel Vogt begann mit einem Stück aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, der Zeit, in der Meinbrexen zum ersten Mal (1222) urkundlich erwähnt wurde. Dabei nutzte er das Instrument zur Begleitung des von ihm in mittelhochdeutscher Sprache gesungenen Liedes „Ich buwe eyn hus“. Danach schlossen sich verschiedene Stücke aus dem 16. bis 18. Jahrhundert der Komponisten William Byrd, François Couperin, Johann Caspar Ferdinand Fischer und Johann Sebastian Bach an.

Passende Bilder untermalen Musik

Da das Instrument Cembalo und die dazugehörige Musik in der Regel nicht sehr bekannt sind, gab der Musiker vor jedem Stück eine kurzweilige Erläuterung zu Komponist, Entstehungsgeschichte und Inhalt. Außerdem hatte er mit seiner Frau Nina eine Powerpoint-Präsentation vorbereitet, um die Vorträge mit passenden Bildern aus der Umgebung zu untermalen. So konnte man neben der Musik Fotos von Fürstenberger Porzellan, Bauten der Weserrenaissance und der Landschaft rund um Meinbrexen genießen.

Am Ende des Programms sorgte der „Bird-Boogie“ von Franzpeter Goebels noch für eine Überraschung, denn es zeigte sich, dass man auch auf einem alten Instrument moderne Musik machen kann. Dabei sah man dann auch den einen oder anderen Zuschauer, der sich vom Rhythmus der Musik anstecken ließ.

Funktionsweise des Cembalos vermittelt

Mit anhaltendem Applaus bedankte sich das Publikum bei Daniel Vogt, der natürlich nicht ohne eine Zugabe entlassen wurde. Anschließend gab es bei einem kleinen Umtrunk noch reichlich Gelegenheit, sich auszutauschen und das außergewöhnliche Instrument zu besichtigen. Dabei gab Daniel Vogt ausführlich Auskunft und zeigte anschaulich die Funktionsweise des Cembalos.

Die Vereinsgemeinschaft (VG) Meinbrexen nutzte die Gelegenheit, noch einmal auf die Festschrift „Dorfgeschichte(n)“ hinzuweisen. Die erste Auflage war bereits am Festwochenende im September vergriffen. Die VG erwägt eventuell einen Nachdruck, wenn sich genug Interessenten melden. Allerdings kann dieser dann nur zu einem Preis von 25 € abgegeben werden. Wer dennoch an einem Exemplar interessiert ist, kann sich bei Karl-Heinz Bickmeier, Telefon 0173/4822047, melden.