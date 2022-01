Stoffwindelzuschuss knapp abgelehnt

Die Idee der Borchener Sozialdemokraten klingt nachvollziehbar: Statt der Windeltonne, die die Gemeinde Eltern mit Wickelkindern zur Verfügung stellt, erhalten Eltern, die Stoffwindeln für ihr Kind bevorzugen, einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der Anschaffungskosten. Solange dieser Betrag 93,80 Euro nicht überschreitet.

„Uns haben Mütter angesprochen, die Stoffwindeln benutzen und sich für Müllvermeidung einsetzen“, erzählt Fraktionsvorsitzender Herbert Berger in der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung. Da sei die SPD auf die Idee gekommen, diesen Familien statt der Windeltonne doch einen Zuschuss zu ihren Stoffwindeln zu ermöglichen.

Wie einigen SPD-Vertretern deutlich anzumerken war, hatten sie nicht mit so viel Skepsis gegenüber ihrem Vorschlag gerechnet. Der fing beim Einwand von Kornelia Wegener (CDU) an, dass so ein System schwer zu kontrollieren sei, und endete bei der Aussage von Marcel Welsing (FDP), dass der „Sinn und Zweck gut“ sei, er aber die Gefahr sehe, dass sich einige Familien das Geld abholten, auf eine Windeltonne verzichteten und die Windeln dann doch am Ende irgendwo anders entsorgt würden. „Das klingt alles gut. Ist das aber auch so?“, fragte Welsing. Man müsse sich angesichts zahlreicher Waschgänge bei Stoffwindeln auch fragen, ob die Ökobilanz wirklich so positiv am Ende ausfalle.

Die SPD hielt dagegen. „Pro Kind werden bei einer durchschnittlichen Wickelzeit von zweieinhalb Jahren 5000 Windeln benötigt“, hieß es im Antrag. In der Kommune würden pro Jahr durchschnittlich 140 Kinder geboren. Das entspreche über die gesamte Wickelzeit eines Jahrgangs 700.000 Einwegwindeln. „Das entspricht umgerechnet für die Gemeinde Borchen einem Müllaufkommen von etwa 140 Tonnen.“ Zudem ist die Hoffnung der Sozialdemokraten, dass Familien durch die Fördermöglichkeit dazu angeregt werden, sich mit dem Thema Abfallvermeidung zu befassen.

Michael Hartmann (SPD) konnte die Skepsis im Hauptausschuss nicht nachvollziehen. „Die Umsetzung ist wirklich kein Problem, und wir sind auch nicht die erste Kommune, die das macht“, betonte er. Rheda-Wiedenbrück sei nur ein Beispiel. „Wir hängen das viel höher, als es ist.“ Es werde schlichtweg ein Beleg für den Kauf der Stoffwindeln eingereicht. Die Anschaffungskosten lägen je nach Windelsystem zwischen 250 und 500 Euro. „Und niemand kauft für 250 Euro Stoffwindeln, um 93 Euro zurückzubekommen“, entgegnet Hartmann denjenigen im Ausschuss, die Betrug fürchten.

Kämmerer Henry Klare betonte zum Schluss der Debatte, dass „das eine sehr, sehr gute Idee ist, die funktionieren kann, aber sehr gut geregelt sein müsste“. Schließlich sei man an der Stelle im Gebührenrecht unterwegs. „Und die Windeltonne ist eine freiwillige Leistung.“ Sollte es zu dem Zuschuss kommen, müsse die Verwaltung genau überlegen, wie das ablaufen soll.

Das muss die Verwaltung nicht. Denn der SPD-Antrag wurde im Haupt- und Finanzausschuss knapp mit sieben zu sechs Stimmen abgelehnt. Es gab zwei Enthaltungen bei den Grünen. Sechs Ausschussmitglieder – überwiegend aus den Reihen der SPD – votierten für den Vorschlag.

Pflegefalltonne

In der Gemeinde Borchen bekommen nicht nur Eltern eine Windeltonne gestellt. Auch Erwachsene, die auf Windeln angewiesen sind, können eine Pflegefalltonne beantragen. Diese stellt die Gemeinde Borchen zusätzlich kostenfrei zur Verfügung. Eine solche Tonne kann im Bürgerbüro beantragt werden. Voraussetzung ist ein ärztliches Attest, das den Bedarf nachweist. som