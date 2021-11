„Stolpersteine“ in Weiberg: Mitglieder der Familie Rosenthal reisen an

In Weiberg erinnern künftig Stolpersteine an die jüdische Familie Rosenthal, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts dort wohnte. Zur Verlegung der Steine reisten die Nachkommen Maria Rosenthal und ihr Sohn Alberto Rosenthal an.

Schon vor dem 9. November 1938, der als Reichspogromnacht in die deutsche Geschichte eingehen sollte, war auch in Weiberg die politische Stimmung angespannt. Ressentiments gegen jüdische Mitbürger waren allgegenwärtig.

Das betraf auch die vier Geschwister Rosenthal, die im Haus 30 (Birkenstraße) ein Kolonialwarengeschäft betrieben. Bereits Anfang des Jahres waren sie vom Nazi-Regime zur Geschäftsaufgabe gezwungen worden. Doch die Weiberger standen zu ihren Mitbürgern. Sie unterstützten die Rosenthals mit Lebensmitteln. Auch der eigene kleine Garten, der Obst und Gemüse lieferte, half der Familie.

Vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familie in Weiberg: Hans-Werner Luckey, Alberto und Maria Rosenthal, Ortsvorsteher Nils Trilling und Initiator Andreas Hüser. Foto: Hans Büttner

Der 9. November drohte dennoch auch für die jüdische Familie in Weiberg gefährlich zu werden. „Ein jugendlicher Schlägertrupp aus Büren versuchte, das Schaufenster des Geschäfts einzuschlagen. Vor der Gastwirtschaft Ludewig wurden sie aber von einigen Weibergern aufgehalten, mit der Ermahnung, dass hier heute Nacht nichts zerschlagen werden wird. Kommentarlos zog sich der Trupp zurück, ohne dass etwas beschädigt wurde“. So erinnerte sich Konrad Föhring 2019 in einem Zeitzeugengespräch, das er mit Andreas Hüser und Brigitte Jegelka geführt hat.

Auch Thea Bielmeier, verstorben 2020, war eine Zeitzeugin. Sie erinnerte sich noch gut daran, dass die Familie Rosenthal zur Gaststätte Kaiser gebracht wurde und dass die Weiberger mannstark die ganze Nacht über Wache gehalten und auf die Familie aufgepasst hätten.

Doch alle Bemühungen waren letztlich vergebens. Das Nazi-Regime verschonte auch die Familie Rosenthal nicht. Die Geschwister Sigmund, Arthur und Lina wurden im Jahr 1942 in das Warschauer Ghetto transportiert und später für tot erklärt. Beata Rosenthal wurde am 28. Januar 1943 in Theresienstadt ermordet. Von den Geschwistern überlebten Dr. Albert Rosenthal, der als Arzt in einem Münchener Lazarett tätig war, und Louis Rosenthal, der von der Roten Armee aus dem KZ Theresienstadt befreit wurde.

Seit dem Jahr 1846 waren die Rosenthals Weiberger Mitbürger. Aus Brilon-Madfeld kommend, hatte ein Meier Rosenthal Rica Freiberg aus Weiberg geheiratet. Das Paar bezog das Haus Nr. 30 und bekam vier Kinder. Der erstgeborene Sohn Heinemann übernahm später das Elternhaus. 1872 heiratete er Emilie Sachs aus dem Nachbarort Langenstraße. Das Paar bekam zehn Kinder. Sigmund, Arthur, Lina und Beata führten das Geschäft der Eltern bis 1939 weiter.

„Stolpersteine“ Foto: Der Künstler Gunter Demnig hatte 1996 die Idee, mit sogenannten „Stolpersteinen“ an Menschen zu erinnern, die im Nationalsozialismus deportiert wurden und zumeist dem Holocaust zum Opfer fielen. Die „Stolpersteine“ tragen an der Oberseite eine Messingplatte, in der die Namen der Opfer eingraviert sind. Sie werden vor dem letzten frei gewählten Wohnsitz der Opfer ins Pflaster des Gehwegs eingelassen. Inzwischen gibt es mehr als 75.000 „Stolpersteine“ in 1265 Kommunen in 24 Staaten Europas. ...

Das jetzt in Weiberg die Erinnerung an die Familie Rosenthal mit Stolpersteinen sichtbar gemacht wird, geht auf eine Initiative der Familie Friederike und Andreas Hüser zurück. Bei einem Besuch der Gedenkstätte in Riga kam dem Paar die Idee, auch in Weiberg mit Stolpersteinen an die Opfer des Holocaust zu erinnern. Sie trugen den Vorschlag in die Weiberger Dorfrunde und fanden Zustimmung. Es folgten Recherchen, Zeitzeugengespräche und Anträge sowie die Kontaktaufnahmen zum Künstler Gunter Demnig.

Zur Einsetzung der Steine kamen auch Mitglieder der Familie Rosenthal nach Weiberg: Alberto Rosenthal und seine Mutter Maria. Der überlebende Dr. Alberto Rosenthal war der Großvater von Alberto Rosenthal. Virtuell zugeschaltet waren außerdem auch zwei Brüder Albertos sowie Cousins und Großcousins aus Deutschland, England, Amerika und Bolivien. Einige von ihnen haben vor, einmal zum Schützenfest nach Weiberg zu reisen.