„Stolz auf diesen Ort der Vielfalt“

Die Regenbogenlamellen an der Fassade symbolisieren: Die Grundschule Vlotho ist ein Ort der Vielfalt.

Nach dem Beginn des Bauprojekts zur Erweiterung des Offenen Ganztags an der Grundschule Vlotho im Dezember 2020 konnten am Mittwochmorgen nun die neue Mensa, die neue Küche sowie die dazugehörigen neuen OGS-Betreuungsräume eingeweiht werden. Zur Begrüßung von Bürgermeister Rocco Wilken, der Schulleitung sowie Vertretern aus Verwaltung und Rat hatten sich die Mädchen und Jungen mit einem selbst hergestellten Willkommens-Spruchband in der neuen Mensa aufgebaut.