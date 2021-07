Stoppelfeld steht in Flammen

Feuerwehr rückt zu Einsatz am Vorberger Weg in Bad Oeynhausen aus

Bad Oeynhausen

Am Freitagabend hat die Feuerwehr einen Brand auf einem Stoppelfeld in Wöhren gelöscht. Gegen 18.30 Uhr ist sie alarmiert worden. 26 Feuerwehrleute rückten zur Brandstelle am Vorberger Weg aus. Die Brandursache war am Freitagabend noch unklar.

Von Natalie Lydia Meyer