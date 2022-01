Storchennest rechtzeitig „renoviert“ vor der Brutsaison

Bielefeld-Brake

Noch sind Jo und Hanni in ihrem Winterquartier. Doch in gut einem Monat werden die beiden Weißstörche, die seit Jahren zum Brüten in die Johannisbachaue kommen, zurück in Bielefeld erwartet. Damit sie dort wieder optimale Brutbedingungen vorfinden, haben die ehrenamtlichen Helfer, die sich um die drei Nester in dem Gebiet kümmern, eines nun auf Vordermann gebracht.

Hendrik Uffmann