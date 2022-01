„Storchenschutz wird infrage gestellt“

Was geschieht mit den Storchennestern in Levern und Getmold? Geht es nach dem Kreis Minden-Lübbecke, müssen sie von ihrem jetzigen Standort verschwinden, weil sie zu nah an Windrädern stehen. Noch allerdings ist nichts passiert, „denn das ganze Verfahren befindet sich derzeit in der Schwebe“, wie Martina Vortherms, Leiterin des Kreis-Umweltamtes, jetzt auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte.

