Störung im Handynetz weitet sich aus

Die Probleme im Vodafone-Netz in der Region weiten sich aus. Mittlerweile müssen Kunden in einem Gebiet von Warburg bis Diemelstadt damit rechnen, schlechteren bis gar keinen Handyempfang zu haben.

Aufmerksame Leser berichteten auch im Bereich der Raststätten Am Biggenkopf an der A 44 von Netzstörungen. Diese Probleme bestätigt Volker Petendorf, Konzernsprecher von Vodafone Deutschland, auf Nachfrage. Wann der Schaden behoben sein könnte, dazu machte er keine Angaben. „Inzwischen ist nicht nur die Anbindung der lokalen Mobilfunkstation in Germete gestört, sondern auch die Anbindung des Richtfunksammlers am selben Standort in Germete“, erklärt er.