Störung ist behoben

Das teilt Vodafone-Unternehmenssprecher Volker Petendorf mit und sagt: „Die Vodafone-Kunden im Ortsteil Dalhausen können wieder in gewohnter Qualität Kabel-TV empfangen, im Internet surfen und auch im Festnetz telefonieren. Wir bitten die betroffen Kunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“

MEHR ZUM THEMA Störung bei Vodafone in Dalhausen soll im besten Fall noch diese Woche behoben werden 350 Kunden ohne Netz

Ursache war ein Kabelschaden in der Hauptstraße

Ursache für die Störung, die am Montagnachmittag aufgetreten war, war ein Kabelschaden auf dem unterirdischen Glasfaserstrang, über den die betroffenen Haushalte an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen sind. Die Schadstelle befand sich in der Hauptstraße in Dalhausen.