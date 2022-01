Stotterstart ist Vergangenheit

Als im Mai wieder geöffnet werden konnte, begann Käuper mit einer „Steinschlange“ durch Dahl, um auf den Jugendtreff aufmerksam zu machen. Die Steine wurden von ihr und den Kindern bunt bemalt, und die Schlange sollte eigentlich die Straßen Dahls miteinander verbinden. Leider hatten wohl manche Dahler dieses Anliegen nicht so recht verstanden und die Steine regelmäßig wieder weggeräumt.

Nach weiteren renovierungs- und krankheitsbedingten Pausen werden die Angebote des Jugendtreffs von jungen Dahlern wieder gut angenommen. So gab es beispielsweise Lesewettbewerbe und auch einen Probenachmittag beim Musikverein Dahl, bei dem Instrumente ausprobiert werden konnten. Dabei sucht Teresa Käuper auch immer wieder das Gespräch mit den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen sowie mit den Eltern. „Der Jugendtreff ist ein Glück für den Ort“, meint auch Ortsvorsteherin Marie-Luise Reinicke.

Kinderyogakurse geplant

„Es ist mir wichtig“, sagt die 36-jährige Teresa Käuper, „dass der Jugendtreff in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt werden kann, so dass jedes Kind den Bereich aufsuchen kann, für den es sich gerade interessiert“. So gibt es eine Chill-Ecke, einen Billardtisch, ein Tischfußballspiel, eine Spielecke für Gesellschaftsspiele, eine Leseecke, die Küche mit Essplatz und nicht zuletzt auch eine Ecke mit Playstation. Natürlich kann auch der anliegende Sportplatz genutzt werden. Teresa Käuper ist auch angehende Yogalehrerin und bietet bereits Kurse an. Sie freut sich, in Zukunft Kinderyogakurse im Treff veranstalten zu können.

Der Jugendtreff ist dienstags und mittwochs von 13 bis 18.30 Uhr und vom 21. Januar an alle zwei Wochen freitags von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Die Jugendlichen können kommen und gehen, wie und wann sie wollen.

Teresa Käuper hat Bürozeiten auch schon in den Vormittagsstunden und ist unter Tel. 05293/8208 oder 0171/5415205 sowie per E-Mail an t.kaeuper@paderborn.de erreichbar.