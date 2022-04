Strafbefehl gegen Kalletaler Ehepaar

Die wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angeklagten Eheleute aus dem Kalletal sind der Strafverhandlung am Freitag vor dem Amtsgericht in Lemgo ferngeblieben. Das hat Petra Borgschulte, Direktorin des Amtsgerichtes, mitgeteilt.

32 Katzen verwahrlost in Wohnung aufgefunden – Angeklagte erscheinen nicht zur Verhandlung

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft seien beide Eheleute mit Strafbefehl zu einer Geldstrafe von jeweils 150 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt worden. Zudem wurde gegen beide Eheleute ein Tierhaltungsverbot für die Dauer von drei Jahren verhängt, so die Gerichtssprecherin. Gegen den Strafbefehl können beide Angeklagten binnen zwei Wochen ab Zustellung Einspruch einlegen. Die Verurteilung ist also noch nicht rechtskräftig, hieß es in dem Bericht weiter.

Katzen litten Schmerzen

Dem 42-jährigen Mann und seiner 34-jährigen Ehefrau wird vorgeworfen, sich nicht hinreichend um ihre Katzen gekümmert und ihnen durch dieses Unterlassen länger anhaltende und sich wiederholende erhebliche Schmerzen und Leiden zugefügt zu haben.

Die Angeklagten sollen, so der Vorwurf weiter, im Obergeschoss ihres Hauses insgesamt 32 Katzen nicht artgerecht gehalten haben. Die Katzen sollen in vermüllten, mit Katzenkot und -urin verunreinigten Räumen ohne ausreichende Fütterung und tierärztliche Untersuchungen gehalten worden sein. Darüber hinaus sollen die Katzen unversorgte, ältere Bisswunden und Entzündungen an den Eierstöcken sowie Flohbefall aufgewiesen haben.

Die Katzen wurden von Mitarbeitern des Kreisveterinäramtes in die Obhut von Tierheimen gebracht.