Straffer Zeitplan bis zur Fertigstellung

Spatenstich für Preußisch Oldendorfer Mehrgenerationenpark an der Spiegelstraße

Preußisch Oldendorf

An der Spiegelstraße tut sich was. Dort, wo vor ein paar Monaten noch die Abrissbirnen gearbeitet haben, erstreckt sich nun eine sauber planierte Fläche, die auf eine neue Bebauung wartet. Die Firma Keles-Gusejnov Immobilien GbR (K&G Immobilien) aus Bissendorf plant hier einen neuen Mehrgenerationenpark mit insgesamt 15 Wohnungen zwischen 74 und 98 Quadratmetern. Am Mittwoch wurde offiziell der erste Spatenstich gefeiert.

Von Eva Rahe