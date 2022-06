Strahlkraft über Bielefeld hinaus

Das Late Night Shopping am 2. Juli soll dem Bielefelder Einzelhandel mehr bringen als der Leineweber-Markt. Die Organisatoren sind jedenfalls zuversichtlich.

Late-Night-Shopping an diesem Samstag

Henner Zimmat (von links), Eleonore Jennes, Martin Knabenreich und Thomas Kunz laden an diesem Samstag zum Late-Night-Shopping sowie zum Straßenfest „Hut ab“ ein.

„Der Bielefelder Handel freut sich, am kommenden Samstag zum Late-Night-Shopping einzuladen. In Verbindung mit dem Straßenkunstfestival ‘Hut ab‘ hoffen wir auf bessere Umsätze“, sagt Thomas Kunz vom Handelsverband OWL. Damit spielt Kunz auf den verkaufsoffenen Sonntag zum Leineweber Markt an, der hinter den Erwartungen des Einzelhandels zurück blieb.