Straßen NRW lehnt geplante Zufahrt ab

Neubau der Firma Senne Products an der Gütersloher Straße in Hövelhof: Verkehrssituation bereitet noch Kopfzerbrechen

Hövelhof

Die Firma Senne Products will auf dem Gelände nahe des Umspannwerkes an der Gütersloher Straße (L 757) neu bauen. Jetzt hat aber der Straßenbaubetrieb Straßen NRW Bedenken angemeldet. An dieser Stelle der Landesstraße (außerorts) ist bereits Tempo 100 erlaubt.

Von Meike Oblau