Straßenmarkt steht in Startlöchern

Das ganze Dorf soll am Sonntag, 31. Oktober, auf den Beinen sein. Unter dem Motto „Herbst-Gedöns“ wird es in Ossendorf von 14 bis 18 Uhr zahlreiche Aktionen für Groß und Klein geben. Unter anderem stellen sich an verschiedenen Orten im Dorf Vereine vor und bieten Mitmach-Aktivitäten für Kinder an.

Wenn er eine Sache nicht genau erklären kann, dann spricht der Westfale gerne von „Gedöns“. „Genau deshalb haben wir diesen Namen für unsere Herbst-Aktion gewählt. Denn als wir angefangen haben zu organisieren, hatten wir echt keine Ahnung, was daraus wird. Wir wussten nur: Das ganze Dorf soll sich am 31. Oktober gemeinsam einen schönen Herbstnachmittag machen können“, so beschreibt Marie-Theres Schauerte die Idee des Straßenmarktes.

In den sozialen Medien und über die Ossendorfer Homepage rief sie dazu auf, sich zu beteiligen. Sofort meldeten sich viele Ossendorferinnen und Ossendorfer, die zum Beispiel auf ihrem Grundstück gebrauchte Kinderkleidung, Trödel oder auch Selbstgemachtes zum Verkauf anbieten möchten.

Feuerwehrabzeichen machen

Viele Vereine und Organisationen nutzen den Tag, um sich im Dorf zu präsentieren: Am Spritzenhaus der Feuerwehr können Kinder ihr erstes kleines Feuerwehrabzeichen absolvieren. Dazu müssen sie unter anderem einen Parcours mit einem Trampel-Unimog meistern und einen Notruf absetzen. Der Ossendorfer Angelverein zeigt im Lehmweg ein Aquarium Fischarten der heimischen Gewässer, der Musikverein lädt an der Grundschule ein zum Instrumenten-Zoo ein, und die Schützen bieten im alten Spritzenhaus Dosenwerfen und Luftballonschießen für Kinder an.

Die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß backt in der Nörder Straße leckere Waffeln, und an der Kirche stellt sich der Pfarrgemeinderat vor. Beim Kindergarten „Heinturmwichtel“ gibt es Kuchen und Bastel-Aktionen für Kinder. Zudem ziehen die Garden der Rot-Weißen-Funken zu Karnevalsmusik in ihren Kostümen durchs Dorf, ebenso wie die Historischen Kanoniere. Außerdem veranstaltet die Ossendorfer Bücherei im Rahmen des Herbst-Gedöns ihren „Tag der offenen Tür“. Sogar für Live-Musik ist gesorgt: Das Duo „Zweiheit“ aus Warburg wird in Ossendorf zu Gast sein.

20 Verkaufsstände in den Straßen

„Zudem gibt es etwa 20 Verkaufsstände in den Straßen. Hier werden Trödel, Kinderkleidung, Antiquitäten und Selbstgemachtes angeboten. Auch für Kinder wird es viele Aktionen geben“, sagt Organisatorin Marie-Theres Schauerte. Damit die Besucherinnen und Besucher auch nichts verpassen, gibt es im Internet unter www.ossendorf.de eine Karte, auf der alle Angebote des Straßen-Marktes verzeichnet sind. „Wer noch spontan mit einem Stand oder einer Aktion mitmachen möchte, kann sich bis zum 25. Oktober über ein Formular auf der Homepage anmelden.“

Für Organisatorin Marie-Theres Schauerte ist die große Beteiligung eine Bestätigung für die lebendige Dorfgemeinschaft im Ort. „Es freut mich riesig, dass meine Idee so viele Leute begeistert hat“, so die 34-Jährige. „Mein großer Dank gilt in jedem Fall allen, die sich an der Aktion beteiligen.“