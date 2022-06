Straßensperrungen für den Sternchenlauf

Diesen Mittwoch beginnt der beliebte Volkslauf in Schloß Holte-Stukenbrock beim Schwarz-Weiß Sende

Schloß Holte-Stukenbrock

Aufgrund des Sternchenlaufes des Sportvereins Schwarz-Weiß Sende müssen am Mittwoch, 15. Juni, in der Zeit von 16 bis 21.30 Uhr einige Straßen innerhalb des Grauthoffgebietes in Schloß Holte-Stukenbrock komplett gesperrt werden.