Straßensperrungen zum 4. Citylauf

Schloß Holte-Stukenbrock

Um einen sicheren Ablauf der Laufveranstaltung „4. Rewe-Citylauf“ an diesem Freitag in Stukenbrock zu gewährleisten, müssen in der Zeit von 16 Uhr bis 19.30 Uhr mehrere Straßen gesperrt werden. Durch die vielen gesperrten Straßen ist das gesamte Wohngebiet „Bokelfenn“ in Stukenbrock betroffen. Der Start/Ziel-Bereich befindet sich im Bereich Ottenheide/Rewe-Markt Buschkühle.