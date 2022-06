Straßenverkehrsamt des Kreises Herford bekommt neue Leiterin

Die 41-jährige Verwaltungsbeamtin hatte die Leitung des Amtes mit dem größten Publikumsaufkommen seit November 2019 inne – damals zunächst in Doppelfunktion mit Volker Barrmeyer. Insgesamt ist Mohme schon seit fast 20 Jahren beim Kreis Herford tätig.

Nach dem dualen Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin (FH) bei der Stadt Minden und einem Masterabschluss in Public Administration kam sie im September 2003 zur Kreisverwaltung Herford. Hier war sie in vielen verschiedenen Ämtern tätig. So im Amt für Umwelt, Planen und Bauen und im Steuerungs- und Qualitätsmanagement, in der Wirtschaftsförderung, in der Geschäftsstelle der IWKH, im Finanz- und Liegenschaftsmanagement sowie zuletzt als Amtsleiterin im Straßenverkehrsamt.

Mohme behält ihre Zeit beim Kreis Herford in sehr guter Erinnerung. „Für mich war es eine persönliche Bereicherung und Herausforderung, eine Amtsleitungsposition bei der Kreisverwaltung Herford antreten zu dürfen. Aber auch bei all meinen anderen Stellen hatte ich stets einen hohen Gestaltungsspielraum und war immer in der Lage, lösungsorientiert tätig zu sein. Ich habe sehr gerne bei der Kreisverwaltung Herford gearbeitet. Nun ist es für mich an der Zeit, neue berufliche Perspektiven anzugehen.“

Janine Schütte wird ab August die Leitung des Straßenverkehrsamtes übernehmen. Nach einem juristischen Studium in Bielefeld absolvierte sie ein Referendariat im Bezirk des Oberverwaltungsgerichtes Hamm. Nach Stationen bei der Agentur für Arbeit und der Stadt in Ahlen wechselte sie zum Jobcenter der Stadt Minden, ehe sie seit Beginn 2020 die Abteilungsleitung des Personalservice beim Kreis Herford innehat.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Im Straßenverkehrsamt haben wir das größte Publikumsaufkommen. Die Arbeit dort ist sehr anspruchsvoll, aber auch vielseitig. Zudem haben wir vor Ort ein tolles Team. Für mich ist diese neue Funktion eine schöne Herausforderung“, so Schütte.

Landrat Jürgen Müller: „Wir haben mit Janine Schütte eine sehr gute Nachfolgerin für die Leitung des Straßenverkehrsamtes gefunden, die diese wichtige Position optimal ausfüllen wird. Gleichzeitig möchte ich mich bei Sonika Mohme bedanken. Sie ist eine überaus engagierte und kompetente Führungsperson in unserer Kreisverwaltung. Sie ist ihre Aufgaben – nicht zuletzt als Leiterin des Straßenverkehrsamtes – immer mit der notwendigen Souveränität und Zielstrebigkeit angegangen. Ich bin sicher, dass sie auch in Zukunft erfolgreich sein wird.“