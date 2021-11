„Strategie 2040“ wird auf den Weg gebracht

Kreis Höxter

„Vielleicht geht es Ihnen allen wie mir. In dieser Pandemie fällt es schwer, einen Blick in die Zukunft zu werfen – egal ob beruflich oder privat“, gab Höxters Landrat Michael Stickeln am Donnerstag zu Beginn seiner Haushaltsrede allen Mitgliedern des Kreistages auf den Weg. Trotz aller schwierigen Rahmenbedingungen in der Pandemie haben Michael Stickeln und Kreiskämmerer Gerhard Handermann den Entwurf des Kreishaushaltes 2022 in der Stadthalle Steinheim präsentiert.

Von Harald Iding