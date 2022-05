Sträter duscht: Paderborner Feuerwehr rückt aus

Comedian sorgt am Montagabend für einen Einsatz in der Paderhalle

Paderborn

Dass Torsten Sträter bei seinen Auftritten am laufenden Band unsinnige Gedankengänge produziert und von sich gibt, ist hinlänglich bekannt. Dass er aber auch schon vor seinem Gang auf die Bühne Unsinn anstellt, ist neu und wohl exklusiv für Paderborn: Am Montagabend hat er in der Paderhalle für einen Feuerwehr-Großalarm gesorgt. Beim Duschen!

Von Ingo Schmitz