Streaming-Dienste wirken sich aus

Herforder Stadtbibliothek: Ausleihzahlen in Zeiten von Corona

Herford

Es sei nicht wirklich sinnvoll, in Corona-Zeiten über Leistungszahlen zu sprechen, sagt Petra Beck, Leiterin der Herforder Stadtbibliothek. Und meint zu Recht, dass die Zahlen mit denen der Vorjahre nicht vergleichbar seien und dass leicht übersehen werde, was die Bibliothek in Pandemiezeiten leiste.

Von Hartmut Horstmann