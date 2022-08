„Streicheleinheiten für mein Herz“

Klassik-Konzert auf einem Turmtriebwagen am Bielefelder Lokschuppen

Bielefeld

Auf einer so kleinen, so engen Bühne habe sie noch nie gestanden, sagte Sopranistin Claudia Oddo, als sie am Lokschuppen mit einem Konzert ihre neue CD mit dem Titel „Cameleon“ vorstellte. Die gut 20 Mitwirkenden traten auf einem Turmtriebwagen aus den 1950er Jahren auf, die Kulisse war der Bahnverkehr mit ICE, Regional-Express, Güterzügen.

Von Burgit Hörttrich