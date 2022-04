Sonja Voss (links) und Sonja Langkafel in der großen Halle, die in der künftigen Ausstellung eine wichtige Orientierungsfunktion erhält. Unter anderem sollen an den Wänden historische Stadtansichten aus verschiedenen Jahrhunderten zu sehen sein. Der Betrachter erfährt so viel über die Veränderungen in der Stadt.

Foto: Hartmut Horstmann