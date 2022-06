Streik bei Prezero geht bis Samstag

Porta Westfalica

Beim Entsorger Prezero hat unter den Beschäftigten der Standorte in Ostwestfalen-Lippe am Donnerstagmorgen ein mehrtägiger Streik begonnen. Etwa 270 Streikende sind dem Aufruf der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) zur Kundgebung an den Standort Porta Westfalica – ehemals Tönsmeier – damit gefolgt. Bis einschließlich Samstag soll gestreikt werden. Es kommt zu Ausfällen oder Verzögerungen bei der Müllabfuhr.

Von Louis Ruthe