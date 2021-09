Streik der Edeka-Mitarbeiter

Herforder Großhandelsmarkt an Bielefelder Straße betroffen

Ein landesweiter Streik im Groß-, Außen- und Einzelhandel hat den Einkaufsplänen von so manchen Gastronomen, Gewerbetreibenden und Shoppingwilligen am Donnerstag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem ganztägigen Ausstand aufgerufen. Betroffen war auch der Herforder Edeka-Großhandelsmarkt an der Bielefelder Straße.

Von Daniel Salmon