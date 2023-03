Für Klima und Lohn: Freitag ist erneut Streiktag in OWL

Bereits zu Beginn der Woche hat Verdi mit umfangreichen Streiks große Teile von OWL lahmgelegt. Am Freitag soll es im öffentlichen Nahverkehr weitergehen. Auch Fridays for Future demonstriert weltweit für den Klimaschutz.

25. März 2022: Eine Demo von Fridays for Future in Bielefeld.

Am Montag und Dienstag (27./28. Februar) kam es in vielen Städten OWLs zu massiven Streiks im öffentlichen Dienst. Die Folge waren stehende Busse und Bahnen, geschlossene Kitas, volle Mülltonnen und vieles mehr.

Doch kaum enden die einen Streiks, werden die nächsten angekündigt. Am Freitag (3. März) will Verdi dafür sorgen, dass in sechs Bundesländern der öffentliche Nahverkehr nahezu zum Erliegen kommt.

Klimastreiks und stehender Nahverkehr in OWL

Bielefeld

Die Klimabewegung Fridays for Future hat an diesem Freitag zum globalen Klimastreik aufgerufen (14 Uhr auf dem Kesselbrink in Bielefeld). Zum Verdi-Streik ist keine öffentliche Kundgebung geplant. Dies geschah bereits am Dienstag am Streiktag an der Hechelei.

Laut Verdi, Landesbezirk NRW, wollen Verdi und FFF den gemeinsamen Streiktag nutzen, um auf die Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs im Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam zu machen.

Bünde

Mit einer Fahrrad-Demo von Bünde nach Herford will sich „Parents for Future Bünde/Kirchlengern“ am 3. März am globalen Klimastreik in der Kreisstadt beteiligen und Solidarität mit der Fridays for Future-Bewegung bekunden.

Die neue Gruppe besteht nicht nur aus Eltern, erklärt Birgit Gawin, eine der Aktiven aus Bünde: „Es sind unterschiedliche Menschen jeglichen Alters, die davon überzeugt sind, dass wir mehr zur Rettung des Klimas tun müssen – und dass wir dafür auch direkt vor Ort etwas tun können. Es geht um globale und soziale Klimagerechtigkeit.“ Ziel sei, die jungen Menschen in ihren Forderungen nach einer konsequenten Klima- und Umweltschutzpolitik zu unterstützen.

Paderborn

Verdis Aufruf zum Streik scheint sich nicht auf Paderborn auszuwirken. Die Stadt teilte mit, dass der Padersprinter nicht betroffen sei. Doch Fridays for Future wird auch in Paderborn demonstrieren. Die Kundgebung findet auf dem Marktplatz statt. Dazu rufen vor allem die lokalen Gruppen „Parents for Future“, „Students for Future“ und „Fridays for Future“ auf. Das Motto des „Globalen Klimastreiks“ lautet „Tomorrow is too late“, was übersetzt bedeutet: „Morgen ist zu spät“.